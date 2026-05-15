Reabertas a banhos praias do Inatel e dos Pescadores em Albufeira

Em declarações à Lusa, Eduardo Pousadas Godinho disse que as autoridades de saúde comunicaram hoje cerca das 11:00 o fim da interdição a banhos, na sequência de análises que revelaram a inexistência de valores de contaminação prejudiciais para a saúde.

Fonte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) acrescentou à Lusa que se encontram "reunidas as condições para levantar o desaconselhamento a banhos", coincidindo com o dia de arranque oficial da época balnear em Albufeira.

Na terça-feira, a Câmara de Albufeira indicou que a interdição foi determinada pela APA, após informação remetida pela Administração Regional de Saúde sobre "mais uma rotura detetada", no domingo, na conduta da Estação Elevatória de Águas Residuais (ETAR).

O município afirmou na ocasião que a Águas do Algarve, responsável pela gestão do sistema multimunicipal de saneamento, já tinha concluído os trabalhos de reparação e que o caudal ficara estabilizado na noite de domingo, altura em que "cessou o encaminhamento temporário de águas residuais para o meio recetor".

A autarquia do distrito de Faro acrescentou que foram também implementadas "várias medidas complementares de mitigação e desinfeção do efluente encaminhado para o mar".