"Realisticamente otimista". Marcelo insiste na convicção de que "vai haver Orçamento"

Eu penso que vai haver Orçamento, vai ser viabilizado, vai haver da parte daqueles que devem viabilizar um entendimento para isso e portanto continuo realisticamente otimista", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas na noite de quarta-feira, após a sessão solene do VI Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses e do XIII Congresso Ibero-americano de Psicologia, em Lisboa.



Depois de ter acenado, nos últimos dias, com um quadro de "crise política e económica", em caso de chumbo da proposta de Orçamento do Estado, o presidente carregou na ideia de que "a única solução boa" é a viabilização.



"Há neste momento condições mundiais e europeias que significam que o orçamento é mais importante do que era noutros momentos da vida portuguesa", insistiu.

O presidente da República reteraria que "todas as outras soluções" para lá da aprovação do Orçamento do Estado "não são boas soluções".



"E por isso eu disse que é essa a solução que está em cima da mesa, há passos que vão ser dados e que penso que vão ser bem dados e portanto vai haver o que é necessário para o orçamento ser votado na generalidade e depois na votação final global", vincou. Para acrescentar: "Aquilo que os portugueses querem é que haja Orçamento".



Quanto à reunião entre o líder do PS, Pedro Nuno Santos, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, agendada para sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou manter uma "especial expectativa quanto a haver Orçamento". "



"Continuo assim. Acredito que vai haver Orçamento e que será votado na altura devida", rematou.

Horas antes, a partir da sede da ONU, em Nova Iorque, o primeiro-ministro afirmava esperar que, no encontro com o líder dos socialistas, uma "aproximação de posições" relativamente à proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.



Montenegro disse-se ainda comprometido com o objetivo de "dar a Portugal um Orçamento do Estado para 2025 e em não dar instabilidade política, social e económica ao país".



Na passada terça-feira, o secretário-geral do PS manifestou a expectativa de que o Governo abra a porta às propostas que vai apresentar na reunião de sexta-feira.



"Só não haverá Orçamento se o Governo não quiser, se o Governo não perceber que não tendo maioria absoluta tem de ceder ao PS. A questão não tem a ver connosco ou com o nosso programa, mais do que isso. Tem a ver com conseguirmos que algumas medidas que são negativas não constem do orçamento e que algumas propostas sejam introduzidas no orçamento", disse.



