Receita fiscal do Estado cresceu 7,7% até setembro para 42,9 mil ME

Em termos acumulados, nestes primeiros nove meses do ano, a receita fiscal subiu 3.057,9 milhões de euros face ao valor observado no mesmo mês do ano passado.

Até setembro, a receita fiscal arrecadada através dos impostos indiretos (que incidem sobretudo sobre o consumo) teve um aumento homólogo de 7,0% - acima do crescimento de 4,9% observado no mês anterior -- totalizando 23.081,3 milhões de euros.

Já os impostos diretos (que incidem sobre o rendimento dos contribuintes particulares e das empresas) aumentaram 8,5% para 19.843,6 milhões de euros.