Receita fiscal do Estado sobe 11% para 17.410 milhões de euros até abril

"Em abril de 2025 a receita fiscal acumulada do subsetor Estado totalizou 17.410 milhões de euros. Este valor representou um aumento de 1.729,5 milhões de euros (+11%) face ao período homólogo", refere a DGO.

Esta subida é explicada pela subida da receita em 548,5 milhões de euros do lado dos impostos diretos, alicerçada sobretudo no IRS, e pelo aumento homólogo de 1.181 milhões de euros por via dos impostos indiretos.