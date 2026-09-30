Receita fiscal do Estado sobe 5% para 41.592 ME até agosto

"Em agosto de 2026, a receita fiscal acumulada do subsetor Estado totalizou 41.592,1 milhões de euros, representando um acréscimo de 1.882 milhões de euros (4,7%) face ao período homólogo", destacou o documento, da Entidade Orçamental (antiga DGO - Direção-Geral do Orçamento).

Nos impostos diretos houve um "aumento da receita de 598,7 milhões de euros (3,2%), em termos homólogos, refletindo sobretudo o acréscimo da receita líquida do IRS em 929,7 milhões de euros (7,1%), apesar do aumento dos pagamentos de reembolsos/restituições (300,3 milhões de euros, 12,1%)".

Por sua vez, a receita líquida de IRC diminuiu 296 milhões de euros (-5,7%).

No que diz respeito aos impostos indiretos, a receita avançou 1.283,3 milhões de euros (6,1%) face ao período homólogo, "principalmente em resultado do crescimento da receita líquida do IVA (1.315,6 milhões de euros, 8,8%), apesar do aumento dos reembolsos/restituições pagos (346,1 milhões de euros, 6,2%)".

A síntese notou ainda "a quebra na receita líquida do ISP (-97,9 milhões de euros, -3,9%)".

"Corrigindo o efeito da prorrogação do pagamento de IVA (637,2 milhões de euros em agosto de 2026, face a 670,4 milhões de euros em agosto de 2025), a receita deste imposto teria aumentado 1.282,5 milhões de euros (8,2%) e a receita fiscal teria registado um crescimento homólogo de 4,6% (1.848,9 milhões de euros)", destacou.

Já os reembolsos fiscais registaram um crescimento de 8,1% (826,3 milhões de euros), face ao período homólogo, sobretudo "pelo acréscimo dos pagamentos de reembolsos/restituições do IRS, do IRC e do IVA".