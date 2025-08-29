Receita fiscal do Estado sobe para 35.553,6 ME até julho
A receita fiscal do Estado totalizou 35.553,6 milhões de euros até julho, um aumento de 2.126,6 milhões de euros (6,4%) face ao período homólogo, indicou hoje a Entidade Orçamental.
"Em julho de 2025, a receita fiscal acumulada do subsetor Estado totalizou 35.553,6 milhões de euros", revelou a síntese de execução orçamental hoje divulgada.
Este valor representa assim um acréscimo de 2.126,6 milhões de euros ou de 6,4% em comparação com o período homólogo.