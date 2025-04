Receitas da Altice Portugal sobem 0,7% para 2.775 ME em 2024

"As receitas apresentaram um crescimento de 0,7% em 2024 face a igual período do ano anterior, apesar da redução nas receitas da Altice Labs, provenientes essencialmente das vendas de equipamentos e `hardware`", adianta o grupo liderado por Ana Figueiredo, em comunicado.

"Excluindo a `performance` [desempenho] da Altice Labs, as receitas mantiveram a rota de crescimento, tendo aumentado 5,4% face a igual período do ano anterior, revelando a solidez da `performance` dos serviços `core` de telecomunicações, a diversificação de portefólio, em especial no negócio de energia, bem como a qualidade e excelência dos serviços prestados", acrescenta a Altice Portugal.

Embora as receitas tenham crescido, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) registou "uma redução de 1,2% em 2024 face ao ano anterior, penalizado essencialmente pela performance da Altice Labs".

De acordo com a Altice Portugal, o EBITDA fixou-se em 994 milhões de euros no ano passado.

Excluindo o desempenho da Altice Labs, "o EBITDA registou um acréscimo de 3,3%".

O investimento em 2024 foi de 422 milhões de euros, o que representa uma redução de 13,5% face aos 488 milhões de euros registados em 2023.

Esta redução, de acordo com a empresa, prende-se com o facto da Altice Portugal já ter antecipado outros investimentos em anos anteriores e de ter uma grande cobertura em fibra ótica, mantendo-se "um forte" investimento na modernização da rede móvel, nomeadamente no 5G, que conta com uma cobertura de 95,8%.