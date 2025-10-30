Receitas da Amazon sobem acima de previsões graças a serviços de `nuvem` para IA

A Amazon registou uma receita trimestral de 180 mil milhões de dólares (155 mil milhões de euros), 13% acima do período homólogo, e superou as previsões dos analistas.

O aumento de 20% na receita de computação em `nuvem`, negócio em que atua através da subsidiária AWS, foi decisivo para o aumento, segundo a empresa.

"A inteligência artificial está a impulsionar um progresso significativo em todos os segmentos do nosso negócio", disse Andy Jassy, CEO da Amazon, em comunicado.

O lucro líquido trimestral da empresa foi de 21,2 mil milhões de dólares, impulsionado por um ganho contabilístico antes de impostos de 9,5 mil milhões de dólares relacionado com o investimento na `startup` de IA Anthropic, criadora do modelo Claude.

Na quarta-feira, os concorrentes a AWS na `nuvem`, a Google e a Microsoft, também reportaram um crescimento sólido, beneficiando de uma rápida expansão do negócio, impulsionado pela forte procura de IA em servidores e centros de dados.

Na terça-feira, a Amazon sinalizou também um plano de redução de custos, anunciando a eliminação de 14 mil vagas administrativas.

Esta primeira vaga de cortes poderá chegar aos 30 mil em janeiro, segundo a imprensa norte-americana, representando quase 10% dos seus 350 mil colaboradores em funções de suporte ou estratégicas, como recursos humanos, marketing e gestão.

O grupo, que está também a introduzir robótica nos seus centros de distribuição, emprega mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo e é o segundo maior empregador dos Estados Unidos.