Receitas da capital mundial dos casinos caem pelo terceiro mês consecutivo

De acordo com dados oficiais divulgados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos de Macau, o setor arrecadou 21,9 mil milhões de patacas (2,34 mil milhões de euros) no mês passado, menos 1,2% do que em agosto de 2025.

As receitas dos casinos de Macau já tinham registado quedas homólogas de 12,1% em junho e de 8,4% em julho, algo que os analistas tinham justificado com o impacto do Mundial de futebol.

O banco de investimento Citigroup indicou numa nota que as apostas no torneio, que decorreu entre 11 de junho e 19 de julho, reduziram o orçamento que os jogadores normalmente reservam para as mesas de Macau.

É a primeira vez desde 2021, em plena pandemia de covid-19, que os casinos do território registam três meses consecutivos com as receitas a cair em termos homólogos.

A indústria do jogo fechou 2025 com receitas de 247,4 mil milhões de patacas (26,4 mil milhões de euros), o valor mais elevado desde 2019, antes do início da pandemia.

O orçamento do Governo de Macau para 2026, aprovado em dezembro, prevê que as receitas atinjam 236 mil milhões de patacas (25,2 mil milhões de euros), o que representaria uma queda de 4,61% em comparação com o ano passado.

O então secretário para a Economia e Finanças, Anton Tai Kin Ip, defendeu a previsão como "bastante prudente" e recusou apontar uma meta para o crescimento da economia da região, que descreveu como altamente "vulnerável a flutuações".

Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, cujo contrato de concessão para os próximos dez anos entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023.

O recorde de receitas dos casinos foi atingido em 2013 - 360,7 mil milhões de patacas (38,5 mil milhões de euros) - antes das autoridades da China continental terem lançado uma campanha para limitar os fluxos ilegais de capitais.

De acordo com dados oficiais, Macau recebeu quase 24,5 milhões de visitantes nos primeiros sete meses de 2026, mais 8% do que no mesmo período do ano passado.

Os casinos representaram quase metade (47,3%) do Produto Interno Bruto de Macau em 2025. Se ao jogo se juntar o turismo, então este setor reuniu 74,1% da economia local.

Apesar da crise sofrida durante a pandemia, os casinos davam no final de junho trabalho a cerca de 66.100 pessoas, ou seja, 17,6% da população empregada.

Além disso, os impostos sobre o jogo representavam 84,6% do total das receitas públicas de Macau nos primeiros sete meses do ano.

As seis operadoras de casinos da cidade pagam um imposto direto de 35% sobre as receitas do jogo, 2,4% destinado ao Fundo de Segurança Social de Macau e ao desenvolvimento urbano e turístico, e 1,6% entregue à Fundação Macau para fins culturais, educacionais, científicos, académicos e filantrópicos.