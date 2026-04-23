Receitas da Meo sobem 1,3% para 2.811ME no ano passado

"As receitas registaram um crescimento de 1,3% face ao período homólogo, desempenho suportado por um aumento de 5,0% no segmento Consumo, impulsionado pelo negócio da energia, que mitigou parcialmente a pressão sobre o ARPU {receita média por cliente] telco num contexto de elevada competitividade", refere a Meo.

Foram ainda impulsionadas pelo "crescimento de 3,5% das receitas do segmento de Serviços Empresariais, excluindo a performance da Altice Labs e a perda progressiva do MVNO [operador móvel virtual]", acrescenta a empresa liderada por Ana Figueiredo.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) "situou-se em 947 milhões de euros, refletindo uma diminuição homóloga de 4,8%".

A Meo adianta que, "excluindo os resultados da Altice Labs e perda progressiva do MVNO, o EBITDA decresce 1,2% penalizado pelo impacto na receita da pressão sentida no ARPU telco e pelo aumento de custos decorrentes da inflação".

Quanto ao investimento, este "atingiu 403 milhões de euros, refletindo o compromisso contínuo da Meo na expansão e modernização das suas redes e infraestruturas, garantindo níveis de excelência e segurança no serviço prestado aos clientes residenciais e empresariais".

Em dezembro, a Meo tinha 6,7 milhões de casas cobertas por fibra ótica e a "cobertura populacional da rede móvel atingiu níveis elevados, de 99,98% na rede 4G e de 97,22% na tecnologia 5G", refere a empresa.