Receitas da Meo sobem 3,5% até junho para 1.392 ME e 4,6% no 2.º trimestre

Entre abril e junho, excluindo o desempenho da Altice Labs, "o crescimento das receitas foi de 4,9%, beneficiando de uma melhoria de 4,8% no segmento Consumo, impulsionada sobretudo pelo negócio de energia, e de 4,5% no segmento de Serviços Empresariais", lê-se no comunicado.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da Meo caiu 3,4% no semestre, para 488 milhões de euros, e no segundo trimestre fixou-se em 244 milhões de euros, "refletindo uma ligeira redução de 1,1% face ao período homólogo".

Os dados do primeiro semestre de 2024 têm em conta o pro forma das operações da empresa Geodesia em territórios internacionais.