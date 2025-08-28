Receitas da Meo sobem 3,5% até junho para 1.392 ME e 4,6% no 2.º trimestre
As receitas da Meo subiram 3,5% no primeiro semestre, face a igual ano de 2024, para 1.392 milhões de euros e no segundo trimestre evoluíram 4,6% para 695 milhões de euros, divulgou hoje a operadora.
Entre abril e junho, excluindo o desempenho da Altice Labs, "o crescimento das receitas foi de 4,9%, beneficiando de uma melhoria de 4,8% no segmento Consumo, impulsionada sobretudo pelo negócio de energia, e de 4,5% no segmento de Serviços Empresariais", lê-se no comunicado.
O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da Meo caiu 3,4% no semestre, para 488 milhões de euros, e no segundo trimestre fixou-se em 244 milhões de euros, "refletindo uma ligeira redução de 1,1% face ao período homólogo".
Os dados do primeiro semestre de 2024 têm em conta o pro forma das operações da empresa Geodesia em territórios internacionais.