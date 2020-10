Receitas da operadora Sociedade de Jogos de Macau caem 89,6% no terceiro trimestre

As receitas líquidas foram de 841 milhões de dólares de Hong Kong (92,5 milhões de euros) no terceiro trimestre do ano, de acordo com um comunicado da SJM, fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho, que morreu aos 98 anos em 26 de maio.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) do grupo no terceiro trimestre registou uma quebra de 182,3%, ou 782 milhões de dólares de Hong Kong (86 milhões de euros), em relação aos mesmos três meses de 2019.

"Os resultados da SJM no terceiro trimestre continuaram a sofrer o impacto da severa contração no turismo causada pela pandemia da covid-19", disse o vice-presidente e diretor executivo do grupo, Ambrose So.

"Já no final do trimestre começámos a ver o início de uma recuperação em visitantes, ocupação hoteleira e despesas de visitantes", salientou o responsável.

No mesmo comunicado, o grupo indicou que a construção do novo `resort` Grand Lisboa Palace, o primeiro da SJM na faixa de casinos do Cotai, está concluída e aguarda as datas finais de fiscalização das autoridades, provavelmente a decorrer no próximo mês.

O grupo espera inaugurar o Grand Lisboa Palace durante o primeiro semestre de 2021.

Ambrose So destacou que "no início de 2021, o papel da SJM no desenvolvimento de um turismo diversificado [no território] ganhará um novo destaque com o novo `resort`, o Grand Lisboa Palace".