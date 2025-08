Receitas do jogo em Macau em julho com valor mais alto desde pandemia

Os casinos arrecadaram 22,125 mil milhões de patacas (cerca de 2,4 mil milhões de euros) em julho, contra 18,595 mil milhões de patacas (cerca de 2,01 mil milhões de euros) no mesmo mês de 2024, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Em junho deste ano, os casinos tinham registado receitas de 21,064 mil milhões de patacas (cerca de 2,3 mil milhões de euros), sendo que maio era até agora o mês com o valor mais elevado de 2025: 21,193 mil milhões de patacas (2,29 mil milhões de euros).

Julho apresenta-se ainda como o melhor mês desde janeiro de 2020, quando as receitas dos casinos alcançaram um valor muito próximo: 22,126 mil milhões de patacas (2,39 mil milhões de euros).

Desde final de janeiro de 2020, a pandemia da covid-19 teve um impacto sem precedentes no jogo, motor da economia de Macau, com os impostos sobre as receitas desta indústria a financiarem a esmagadora maioria do orçamento governamental.

Em termos de receita bruta acumulada, os primeiros sete meses deste ano registaram um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior, com um total de 140,896 mil milhões de patacas (cerca de 15,25 mil milhões de euros) contra 132,348 mil milhões de patacas (cerca de 14,32 mil milhões de euros) entre janeiro e julho de 2024.

Macau fechou o ano passado com receitas totais de 226,782 mil milhões de patacas (cerca de 24,54 mil milhões de euros), mais 23,9% do que no ano anterior (183,059 mil milhões de patacas ou cerca de 19,8 mil milhões de euros).

O Governo de Macau previu, no orçamento inicial para 2025, que o ano iria fechar com receitas totais de 240 mil milhões de patacas (27,9 mil milhões de euros), o que representaria um aumento de 6% em comparação com o ano passado.

Mas, em 11 de junho, o parlamento do território aprovou um novo orçamento, proposto pelo Executivo, que reduz em 4,56 mil milhões de patacas (493,4 milhões de euros) a previsão para as receitas públicas.

O secretário para a Economia e Finanças, Anton Tai Kin Ip, admitiu aos deputados que o corte se deve ao facto de as receitas brutas do jogo no primeiro trimestre de 2025 terem "ficado ligeiramente abaixo do previsto".

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em dezembro de 2023, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor a 01 de janeiro de 2024.