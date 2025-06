Receitas do jogo em Macau em maio com valor mais alto desde pandemia

Os casinos arrecadaram 21,193 mil milhões de patacas (cerca de 2,31 mil milhões de euros) em maio, contra 20,188 mil milhões de patacas (cerca de 2,2 mil milhões de euros) no mesmo mês de 2024, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Em abril deste ano, os casinos tinham registado receitas de 18,858 mil milhões de patacas (cerca de 2,05 mil milhões de euros).

Este é o valor mais alto desde janeiro de 2020, quando as receitas dos casinos alcançaram 22,126 mil milhões de patacas (2,41 mil milhões de euros).

Desde final de janeiro de 2020, a pandemia da covid-19 teve um impacto sem precedentes no jogo, motor da economia de Macau, com os impostos sobre as receitas desta indústria a financiarem a esmagadora maioria do orçamento governamental.

Em termos de receita bruta acumulada, os primeiros cinco meses deste ano registaram um aumento de 1,7% em relação ao ano anterior, com um total de 97,707 mil milhões de patacas (cerca de 10,66 mil milhões de euros) contra 96,059 mil milhões de patacas (cerca de 10,48 mil milhões de euros) entre janeiro e maio de 2024.

Macau fechou o ano passado com receitas totais de 226,782 mil milhões de patacas (cerca de 24,74 mil milhões de euros), mais 23,9% do que no ano anterior (183,059 mil milhões de patacas ou 19,97 mil milhões de euros).

O Governo de Macau previu, no orçamento para 2025, que o ano feche com receitas totais de 240 mil milhões de patacas (26,18 mil milhões de euros), o que seria um aumento de 6% em comparação com o ano passado.

Em maio, a agência de notação financeira Fitch antecipou dificuldades para as receitas brutas do jogo em Macau alcançarem este objetivo.

"Mensalmente as receitas brutas do jogo ainda estão abaixo dos 20 milhões de patacas [2,18 mil milhões de euros]. Com base nos resultados até à data, vemos um trajeto difícil para o total das receitas brutas do jogo alcançarem os objetivos de Macau para o ano de 2025", lê-se num comunicado da agência.

Mas no mês em análise, que inclui a chamada "semana dourada" do 1.º de Maio, um dos picos turísticos da China continental, o valor arrecadado foi superior a esses 20 mil milhões de patacas, alcançando um total de 21,193 mil milhões de patacas.

Capital mundial do jogo, com receitas que atingem o dobro da cidade norte-americana de Las Vegas, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em dezembro de 2023, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor a 01 de janeiro de 2024.