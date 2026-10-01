Receitas do jogo em Macau em setembro com valor mais baixo dos últimos dois anos

Os casinos arrecadaram 18,06 mil milhões de patacas (1,97 mil milhões de euros) em setembro, contra 21,89 mil milhões de patacas (2,39 mil milhões de euros) no mês anterior, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Trata-se do valor mais baixo desde setembro de 2024, quando as receitas dos casinos totalizaram 17,25 mil milhões de patacas (1,88 mil milhões de euros).

Também em termos homólogos, as receitas caíram 1,2% - em setembro do ano passado, tinham alcançado 18,28 mil milhões de patacas (1,99 mil milhões de euros).

Em termos de receita bruta acumulada, os primeiros nove meses deste ano registaram uma subida de 3,2% em relação ao ano anterior, com um total de 187,11 mil milhões de patacas (20,45 mil milhões de euros) contra 181,34 mil milhões de patacas (19,81 mil milhões de euros) entre janeiro e setembro de 2025.

Macau fechou o ano passado com receitas totais de 247,4 mil milhões de patacas (cerca de 27,04 mil milhões de euros), mais 9,1% do que no ano anterior (226,8 mil milhões de patacas ou 24,79 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em dezembro de 2023, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor a 01 de janeiro de 2024.