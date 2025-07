Receitas do jogo em Macau registam em julho maior crescimento em mais de um ano

Os casinos arrecadaram quase 21,1 mil milhões de patacas (2,22 mil milhões de euros) em julho, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) da região semiautónoma chinesa.

O setor do jogo registou o quinto mês consecutivo com crescimento em termos anuais, depois de ter começado 2025 com uma queda homóloga de 5,6% em janeiro, justificada pela circunstância de o pico turístico do Ano Novo Lunar ter este ano acontecido mais tarde.

O aumento das receitas dos casinos também acelerou pelo terceiro mês consecutivo.

Este valor foi superior ao esperado pelo banco Citigroup, que tinha inicialmente previsto receitas de 19 mil milhões de patacas (dois mil milhões de euros) para o mês, o que teria significado uma subida homóloga de 7,4%.

Em 23 de junho os analistas do Citigroup disseram, no entanto, que não seria uma surpresa se o valor fosse mais elevado, graças aos concertos do músico de Hong Kong Jacky Cheung, que começaram em 20 de junho e decorrem até 05 de julho.

Também os analistas da JP Morgan Securities disseram que os casinos tinham beneficiado de dois concertos em Macau, em 07 e 08 de junho, da estrela da pop sul-coreana G-Dragon.

O setor do jogo está a ter o melhor arranque do ano desde 2019, antes do início da pandemia de covid--19.

Entre janeiro e junho, os casinos de Macau registaram receitas totais de 118,8 mil milhões de patacas (12,5 mil milhões de euros), mais 4,4% do que no mesmo período de 2024.

Este valor representa 79,4% do acumulado na primeira metade de 2019.

Em 12 de junho, o Citigroup previu que as receitas do setor do jogo irão crescer 6% no segundo trimestre de 2025, fechando o ano com um aumento de 4%, para 235,7 mil milhões de patacas (24,9 mil milhões de euros).

Macau obteve em 2024 receitas totais de jogo de 226,8 mil milhões de patacas (27,4 mil milhões de euros), mais 23,9% do que em 2022, mas apenas 73,2% do registado em 2019, antes da pandemia de covid-19.

O Governo de Macau previu, no orçamento inicial para 2025, que o ano iria fechar com receitas totais de 240 mil milhões de patacas (27,7 mil milhões de euros), o que representaria um aumento de 6% em comparação com o ano passado.

Mas, em 11 de junho, o Parlamento do território aprovou um novo orçamento, proposto pelo Executivo, que reduz em 4,56 mil milhões de patacas (494,6 milhões de euros) a previsão para as receitas públicas.

O secretário para a Economia e Finanças, Anton Tai Kin Ip, admitiu aos deputados que o corte se deve ao facto de as receitas brutas do jogo no primeiro trimestre de 2025 terem "ficado ligeiramente abaixo do previsto".

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.