Receitas do Pestana Hotel Group crescem 17% para 651,5 ME em 2024

Em comunicado, o PHG reporta ainda um crescimento de 33% no EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que diz traduzir "a solidez da estratégia do grupo, com a aposta na valorização dos seus ativos e o sucesso do modelo de negócio diversificado que abrange hotelaria, imobiliário, golfe, entre outros".

No ano passado, o setor da hotelaria representou cerca de 65% das receitas totais do grupo, enquanto a área de negócio imobiliário --- sob a marca Pestana Residences --- teve um contributo de cerca de 19%.

Já as outras atividades do PHG, como o Pestana Vacation Club, o golfe e a Empresa de Cervejas da Madeira, contribuíram com 16% para a receita total.

Em 2024, o grupo recorda ter prosseguido a modernização e renovação de vários ativos, como o Pestana Blue Alvor Beach e as aquisições do hotel Pestana Orlando Suites -- Lake Buena Vista e da Quinta Perestrello no Funchal.

Paralelamente, desenvolveu um conjunto de projetos na área imobiliária sob a marca Pestana Residences, destacando a conclusão do empreendimento Madeira Acqua Residences.

Ainda salientado pelo PHG é o investimento de 10 milhões de euros feito ao nível da transformação digital, que incluiu a renovação de todo o sistema de `front-office` dos hotéis e do `site` pestana.com.

Presente em 16 países, o PHG gere, atualmente, mais de 100 hotéis em Portugal e no estrangeiro, operando as marcas Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal e Pestana CR7 Lifestyle Hotels.