Receitas do Turismo dispararam 45% em março

A receita acumulada receitas do setor do alojamento turístico foi de 338 milhões de euros.



Os dados são do Instituto Nacional de Estatística que indica que a subida dos preços nas dormidas ajuda a explicar grande parte do crescimento da receita, tal como tem acontecido desde o início do ano.



Os dados do INE mostram que a hotelaria em Portugal registou um pouco mais de 2 milhões de hóspedes em março e cinco milhões de dormidas.