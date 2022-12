Receitas do Turismo já superaram números de todo o ano de 2019

As receitas do Turismo até ao mês de outubro já superaram as registadas em todo o ano de 2019, ou seja, antes da pandemia. Este aumento explica-se com a subida dos preços, já que o número de dormidas até caiu quase 2 por cento. A receita acumulada ficou perto dos 4.500 milhões de euros, num aumento de 15,6% face a igual período em 2019.