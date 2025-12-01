Receitas dos casinos de Macau quase atingem em novembro total acumulado em 2024

O setor do jogo arrecadou 21,1 mil milhões de patacas (2,28 mil milhões de euros) em novembro, depois de no mês anterior ter registado a receita mensal mais alta desde outubro de 2019 (24,1 mil milhões de patacas (2,6 mil milhões de euros), revelou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos de Macau.

A receita bruta acumulada nos 11 meses do ano ascende a 226,5 mil milhões de patacas (24,4 mil milhões de euros), pouco abaixo dos 226,8 mil milhões de patacas (24,5 mil milhões de euros) arrecadadas em todo o ano de 2024.

Quando comparada com igual período no ano passado, a receita acumulada entre janeiro e novembro do ano corrente representa um aumento de 8,6% face aos 208,6 mil milhões de patacas (22,5 mil milhões de euros) arrecadadas nos primeiros onze meses de 2024.

O Governo de Macau previu, no orçamento inicial para 2025, que o ano iria fechar com receitas totais de 240 mil milhões de patacas (25,9 mil milhões de euros), o que representaria um aumento de 6% em comparação com o ano passado.

Em 11 de junho, porém, o Governo fez aprovar pelo parlamento um orçamento retificativo, que reduz em 4,56 mil milhões de patacas (492,7 milhões de euros) a previsão inicial para as receitas.

O desempenho até agora do setor, que vale 83,3% das receitas públicas da região, permite antecipar um crescimento das receitas brutas do jogo em 2025 bem acima do estimado no primeiro Orçamento.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em dezembro de 2023, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2024.