Receitas dos casinos em Macau com resultado mais baixo do ano em junho

O mês registou também uma queda de 18% em relação aos 22,6 mil milhões de patacas (2,39 mil milhões de euros) registados em maio, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Mesmo com esta descida, na primeira metade do ano, a indústria do jogo no território arrecadou quase 126,9 mil milhões de patacas (13,4 mil milhões de euros), um aumento de 6,8% em termos anuais.

O banco de investimento Citigroup indicou numa avaliação anterior que o Mundial de futebol estava a ter um impacto nos resultados do jogo em Macau em junho, devido a uma menor disponibilidade de jogadores chineses para apostarem no território.

Para os analistas, as apostas no torneio - que decorre até 20 de julho no Canadá, Estados Unidos e México - estão a levar a uma redução do orçamento que os jogadores normalmente reservam para as mesas do território.

Segundo o Citigroup, a expansão do Mundial, que pela primeira vez conta com a participação de 48 equipas e com um total de 104 jogos, poderá ter um impacto maior no jogo de Macau face às edições anteriores, que duraram menos tempo e tiveram menos jogos.

Apostas desportivas não são permitidas no interior da China, mas muitos apostadores recorrem a plataformas online ilegais para apostar em eventos desportivos.

No mês passado, as autoridades de Hong Kong anunciaram a detenção de 19 pessoas, incluindo treinadores e jogadores, suspeitos de integrarem um esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol e apostas ilegais.

A Sociedade de Lotarias e Apostas Desportivas de Macau (Macau Slot), que tem a única concessão para exploração de apostas em futebol e basquetebol no território, registou um total de 163 milhões de patacas (17,3 milhões de euros) em receitas brutas no primeiro trimestre deste ano, com mais de mil milhões de patacas (106 milhões de euros) em apostas realizadas no mesmo período.

Macau fechou o ano passado com receitas totais de jogo de 247,4 mil milhões de patacas (cerca de 26,3 mil milhões de euros), mais 9,1% do que no ano anterior (226,8 mil milhões de patacas ou 24,1 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo, a cidade semiautónoma é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Operam no território seis concessionárias - MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM --- que renovaram, em dezembro de 2023, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor a 01 de janeiro de 2024.