Recibos verdes vão descontar menos para a Segurança Social

O novo modelo acordado entre PS e Bloco de Esquerda traz mais proteção social para os trabalhadores independentes.



Com este regime, os descontos para a Segurança Social descem dos 29,6 por cento do ordenado para os 21,4 por cento. Para equilibrar a balança, as empresas passam a pagar ao Estado o dobro das contribuições, de cinco para dez por cento.



Pretende-se com este modelo aproximar os descontos dos rendimentos efetivos, com a contribuição a ser feita com base no valor auferido nos últimos três meses.



A primeira prestação paga pelos trabalhadores no âmbito deste regime acontecerá só em janeiro de 2019 e terá por base os últimos três meses de 2018.