Recolhidas 200 toneladas de aparelhos elétricos ao domicílio na AML em 2023

Num comunicado, o Electrão destacou que no ano passado recolheu 203 toneladas de eletrodomésticos ao domicílio, no âmbito da recolha porta-a-porta de equipamentos elétricos, o que representou "um aumento de 70% face ao total reencaminhado para reciclagem nos dois primeiros anos deste projeto", em 2021 e 2022, quando o total das recolhas foi de 120 toneladas.

Pediram esta recolha 2.806 famílias, cada uma das quais entregou, em média, 1,5 equipamentos usados para reciclagem, resultando, no total, em cerca de 4.200 eletrodomésticos recolhidos.

"Foram recolhidas 70 toneladas de equipamentos de frio, como frigoríficos e arcas congeladoras; 84 toneladas de outros grandes equipamentos elétricos, como máquinas de lavar roupa e loiça, e ainda 14,5 toneladas de pequenos equipamentos, como ferros de engomar e torradeiras. A restante quantidade corresponde a lâmpadas, equipamentos informáticos e pilhas", destacou.

O Electrão sublinhou que o projeto teve início no município de Lisboa e decorre atualmente também nos concelhos de Almada, Loures, Moita, Odivelas e Seixal.

Está em avaliação o alargamento a mais seis concelhos: Amadora, Cascais, Mafra, Oeiras, Palmela e Sintra.

Segundo um estudo desenvolvido pelo Electrão, três em cada quatro equipamentos elétricos descartados na via pública para recolha pelos serviços municipais "são desviados para o mercado paralelo", que "processa os equipamentos elétricos sem acautelar a sua correta descontaminação, o que acarreta graves impactos para a saúde e ambiente, já que muitos destes aparelhos possuem componentes perigosos".

O serviço para recolha de eletrodomésticos volumosos pode ser requisitado gratuitamente através do Electrão (800 262 333) ou com as câmaras municipais dos concelhos abrangidos.

O Electrão - Associação de Gestão de Resíduos é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados, gerindo uma rede de recolha de equipamentos elétricos e pilhas usadas com mais de 11.000 locais de recolha no território nacional.