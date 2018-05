Recorde do Guiness de maior prova de vinho do Porto batido hoje em Lisboa

Lusa15 Mai, 2018, 16:43 | Economia

A azáfama era visível para juntar numa sala do Convento do Beato, em Lisboa, as cerca de 300 pessoas que iam tentar bater o recorde a que a organização do Lisbon Bar Show se tinha proposto, "o concretizar de um sonho com mais de três anos" como explicou no final à Lusa Alberto Pires, o organizador do evento.

A quinta edição do Lisbon Bar Show, "o maior evento de bar e `coctails` a nível nacional", que hoje abriu portas, junta em Lisboa, durante dois dias, mais de 100 expositores e as principais marcas de bebidas e teve como atração a candidatura ao recorde do Guiness com a maior prova comentada de vinho do Porto.

Durante cerca de meia hora, os quatro representantes das marcas de vinho do Porto que estiveram em prova -- Porto Cruz, Cálem Velhotes, Porto Réccua e Porto Barros -- apresentaram a bebida e suas características, propondo um brinde no final de cada explicação, com a prova a decorrer com um copo desenhado pelo arquiteto Siza Vieira, especificamente para provar vinho do Porto.

"Estou muito contente, é um projeto com mais de três anos. Foi complicado, mas conseguimos reunir as 293 pessoas. O objetivo foi superado", disse à agência Lusa Alberto Pires, depois de ter sido alcançado o recorde que, conforme explicou, deu "algum trabalho a convencer o Guiness World of Records (GWS)" para ser feito com vinho do Porto.

De acordo com o responsável, o GWS "tem milhentos recordes sobre vinho em geral", pelo que "não conseguia convencer na diferença entre vinho e vinho do Porto", reconhecendo que "só a muito pouco tempo do arranque do Lisbon Bar Show é que conseguiram aprovar, exigindo 250 pessoas".

De acordo com os quatro representantes das quatro marcas de vinho do Porto em prova, todos com características diferentes, do mais doce ao mais frutado, até aquele envelhecido por mais de 30 anos em pipas de madeira, havia o ponto em comum de serem todos eles usados em `cocktails` e apreciados por um público jovem.

Presentes na atribuição do recorde esteve uma família que veio da Foz do Arelho, com Carla e Filipe Costa a considerarem o Porto Réccua, o melhor dos quatro vinhos em prova, enquanto o filho Miguel Costa elegeu a experiência como "interessante" e, apesar de não ser a estreia numa prova de vinhos, a de hoje ganhou pela experiência de se tratar de um evento para um recorde do Guiness.

Depois da adrenalina do primeiro desafio ultrapassada, Alberto Pires reconhece que tem pela frente "um pequeno evento" no qual espera receber "seis mil pessoas", com oradores provenientes de vários pontos do globo, como Estados Unidos, Singapura, Paris, sendo a esmagadora maioria de Espanha, país este ano convidado para o certame.

O programa do Lisbon Bar Show inclui várias apresentações, seminários e concursos de cocktails, com destaque para a presença de alguns dos "mais reconhecidos nomes do `bartending` internacional".

Entre estes nomes contam-se Simone Caporale, considerado o melhor empregado de bar do mundo em 2014; Alex Kratena, outra das "principais referências na área a nível mundial"; ou a equipa daquele que é considerado atualmente o melhor bar do mundo pela World 50 Best Bars (American Bar, Hotel Savoy, em Londres).

Uma das novidades é também a presença de `chefs` de restaurantes portugueses com estrelas Michelin.

Alexandre Silva (`Loco`, uma estrela, Lisboa) vai apresentar ao público, pela primeira vez, as técnicas por trás das bebidas, como gin, cerveja, café ou chás, que criou no seu restaurante, enquanto Joachim Koerper (`Eleven`, uma estrela, Lisboa) vai falar do conceito do seu `Gastro Bar Axado` (São Paulo, Brasil).

Leonel Pereira (`São Gabriel`, uma estrela, Quinta do Lago) vai fazer uma harmonização de comida com as bebidas preparadas por Nelson Matos, do bar do restaurante `Gusto` (uma estrela, Quinta do Lago).