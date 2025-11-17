Recuo das exportações leva PIB do Japão a contrair 0,4% no terceiro trimestre

As exportações diminuíram 1,2%, em comparação com o aumento de 2,3% do trimestre anterior, enquanto as importações também caíram 0,1%, em comparação com um aumento de 1,3% do trimestre anterior.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a quarta maior economia mundial registou um crescimento do produto interno bruto (PIB) de 1,1%, de acordo com o relatório preliminar publicado hoje pelo gabinete do Governo do país asiático.

Nos dois primeiros trimestres de 2025, o crescimento em cadeia do PIB japonês foi de 0,2% e 0,6%, de acordo com dados governamentais revistos.

Entre os fatores que mais contribuíram para a contração do indicador destaca-se também uma redução da procura interna, liderada por uma queda de 9,4% no investimento imobiliário, contra um aumento de 0,3% no trimestre anterior.

Além disso, o consumo privado, que representa praticamente 60% da economia japonesa, manteve-se praticamente estável, com um ligeiro aumento de 0,1%, em comparação com o crescimento de 0,4% registado entre abril e junho.

O investimento das empresas também aumentou 1%, enquanto o investimento público teve um crescimento de 0,1% entre julho e setembro.

Em termos interanuais, a economia japonesa mantém a trajetória de crescimento graças à recuperação do consumo das famílias após anos de estagnação, com um aumento de 0,8%.