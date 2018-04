Recuperação da Oi passa agora por processo de mediação

Lusa03 Abr, 2018, 10:48 | Economia

No comunicado divulgado na CMVM - Comissão de Mercado de Valores Mobiliários pela Pharol SGPS (antiga PT SGPS) lê-se que foi nomeada Juliana Loss como mediadora do conflito, no âmbito da decisão do juiz brasileiro Fernando Viana.

"Este Juízo é um entusiasta da adoção de meios alternativos para solução de conflito, e confia que a mediação possa resolver o conflito societário. Não há dúvidas de que será melhor para todos que esse clima de instabilidade e desrespeito às decisões judiciais seja estancado para que o Grupo Oi possa se recuperar e sair deste processo mais fortalecido", lê-se na decisão divulgada pela Pharol.

Quer as recuperandas, quer a Bratel e a Société Mondiale mostraram "recetividade à sugestão do Juízo", nota o juiz.

"Determino ao Administrador Judicial que acompanhe o procedimento e mantenha o Juízo informado de sua evolução", concluiu o juiz brasileiro, que suspendeu os direitos políticos dos subscritores da ata da Assembleia Geral Extraordinária porque "atos que afrontam as decisões judiciais jamais serão tolerados por este Juízo", referiu.

A Oi adiou a apresentação dos resultados de 2017, justificando com "a complexidade dos impactos do processo de recuperação judicial e da aprovação e homologação do seu Plano de Recuperação Judicial nos trabalhos de elaboração das demonstrações financeiras da companhia".

A Pharol é acionista de referência da Oi, com 27% das ações.

A Oi está num processo de recuperação desde 2016, com o objetivo de reduzir o passivo da empresa, que ronda os 65,4 mil milhões de reais (cerca de 16 mil milhões de euros).

O Plano de Recuperação Judicial propõe-se a reduzir o passivo da empresa através da conversão de 75% da dívida suportada pelos credores, aos quais serão concedidos direitos sobre a companhia.