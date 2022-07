Recuperação do edifício do Hotel Turismo da Guarda está "bem encaminhada", anuncia Câmara

A Câmara Municipal da Guarda, presidida por Sérgio Costa [Movimento Pela Guarda] referiu num comunicado que assinala a data de inauguração da antiga unidade hoteleira, que tem sido "preocupação constante" do executivo que lidera devolver o "emblemático edifício à Guarda e aos guardenses, dando continuidade à atividade para o qual foi construído".

Segundo a nota, "a sua recuperação e revitalização é urgente e necessária, pois os projetos que o município da Guarda tem programados para o futuro próximo requerem a capacidade hoteleira" deste equipamento.

"Deste modo, não parámos de trabalhar e, ao longo dos últimos oito meses, realizámos vários encontros bilaterais entre o executivo municipal e a tutela governamental da área do Turismo, que nos permitem afirmar que a situação se encontra bem encaminhada", lê-se.

De acordo com a nota enviada à agência Lusa, "foram encontrados pontos de convergência" que "permitem ter confiança" na resolução da situação que todos os envolvidos querem ver "finalmente resolvida".

A autarquia lembrou que, em abril, a Assembleia Municipal "aprovou uma moção para que, caso o Governo não resolva esta situação até ao final deste ano civil, devolva a sua propriedade, livre de ónus e encargos, ao município da Guarda, para que seja a Câmara Municipal a encontrar a solução mais rápida e viável para a recuperação e entrada em funcionamento" do Hotel Turismo.

"Com o trabalho e o diálogo efetuados entre município da Guarda e a tutela governamental, queremos ter finalmente a esperança de que a Guarda vai voltar a possuir um equipamento que a todos nos orgulhe e, que, com certeza, irá colocar o nosso concelho nas rotas turísticas do país e da Europa".

O edifício do Hotel Turismo da Guarda foi vendido em 2010, pela Câmara Municipal, então liderada pelo autarca socialista Joaquim Valente, ao Turismo de Portugal, por 3,5 milhões de euros, para ser recuperado e transformado em hotel de charme com escola de hotelaria, mas o projeto não saiu do papel e o imóvel está de portas fechadas e a degradar-se.

O hotel, inaugurado na década de 1940, foi a primeira unidade hoteleira da cidade.

O Hotel Turismo da Guarda foi incluído no programa Revive, mas os dois concursos lançados ficaram desertos.

A secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, disse em Pinhel, em junho, onde assinalou o lançamento do concurso de concessão, no âmbito do programa Revive, para requalificação do edifício conhecido como Casa Grande, para fins turísticos, que o processo da antiga unidade hoteleira da cidade da Guarda está a ser tratado com o presidente da Câmara e que em breve serão anunciadas novidades.