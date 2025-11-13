Red Bull investigada por Bruxelas por limitar ilegalmente a concorrência na UE

"A Comissão Europeia abriu uma investigação formal em matéria de concorrência para avaliar se a empresa de bebidas energéticas Red Bull restringiu ilegalmente a concorrência no setor das bebidas energéticas, em violação das regras da UE que proíbem o abuso de uma posição dominante no mercado", indica a instituição em comunicado.

Após ter realizado inspeções não anunciadas na sede, na Áustria, e em várias subsidiárias europeias em 2023, o executivo comunitário indica agora ter "indícios de que a Red Bull, fabricante da conhecida bebida energética de 250 ml, poderá ter desenvolvido uma estratégia à escala do Espaço Económico Europeu para restringir a concorrência de bebidas energéticas com volume superior a 250 ml, no canal de venda denominado `off-trade` - ou seja, pontos de venda onde as bebidas são compradas para consumo fora do local, como supermercados e lojas de estações de serviço".