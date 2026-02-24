Rede internacional de formação da Airbus integra escola de pilotos em Ponte de Sor
A escola de pilotos Sevenair Academy, sediada no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, vai integrar a rede internacional da Airbus Flight Academy, que passa a ser composta por 21 centros de formação.
Em comunicado conjunto, o Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, a Sevenair Academy e a Airbus Flight Academy anunciaram que a integração da escola de pilotos do concelho alentejano na rede de academias daquela construtora aeronáutica vai ser inaugurada, esta quinta-feira, numa sessão no aeródromo de Ponte de Sor.
A Sevenair Academy, pode ler-se, "foi selecionada para integrar a rede internacional da Airbus Flight Academy, iniciativa promovida pela Airbus que reúne um grupo restrito de centros de formação reconhecidos mundialmente pelos seus elevados padrões de qualidade, segurança operacional e excelência técnica".
"Com esta integração, a formação ministrada em Ponte de Sor passa a estar integralmente alinhada com os `standards` pedagógicos e operacionais da Airbus e com as melhores práticas internacionais da indústria aeronáutica", referiram as três entidades.
Contactada pela agência Lusa, fonte da organização explicou que a rede internacional da Airbus Flight Academy, com a `entrada` da escola de pilotos da Sevenair, passa a integrar 21 centros de formação.
De acordo com os promotores, este projeto em Ponte de Sor contempla "216 horas e 30 minutos de instrução de voo e 945 horas e 30 minutos de formação teórica", estruturadas segundo a metodologia Competency-Based Training and Assessment (CBTA), modelo alinhado com as orientações da European Union Aviation Safety Agency (EASA).
"Esta abordagem privilegia a demonstração de competências reais e observáveis ao longo de todo o percurso formativo, avaliando a capacidade do aluno para aplicar conhecimento técnico, tomar decisões fundamentadas, gerir ameaças e erros e atuar de forma segura em contexto operacional real, aproximando a formação da realidade das companhias aéreas comerciais", acrescentaram.
Ainda este ano, deverá ser ministrada formação a "cerca de 50 cadetes", numa implementação "faseada e estruturada", podendo a capacidade atingir, em regime de consolidação, "pelo menos 100 cadetes por ano", com "potencial de expansão" futura, realçaram as entidades.
"A integração na rede Airbus Flight Academy reforça o posicionamento internacional do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor como polo de excelência na formação aeronáutica", frisaram.
Os promotores argumentaram que o projeto vai ter "impacto direto" na atração de estudantes e instrutores internacionais, criação de emprego qualificado, transferência de conhecimento especializado, captação de investimento estrangeiro e consolidação do `cluster` aeronáutico de Ponte de Sor.
A Sevenair Academy está também a "reforçar a sua capacidade" no Campus Aeronáutico de Ponte de Sor, nomeadamente através do investimento em "50 novos quartos".
Esta medida acompanha o "crescimento sustentado" da atividade formativa, gerando impacto económico direto e indireto no território, designadamente ao nível da procura de serviços, comércio e restauração, de acordo com o comunicado.
Os promotores referiram tratar-se de "uma parceria entre entidades privadas", mas indicaram que a câmara municipal assume "um papel estratégico enquanto facilitador das condições infraestruturais e promotor da fixação de investimento aeronáutico no território".
E destacaram que, "mais do que a integração" numa rede internacional, esta iniciativa consolida o Aeródromo Municipal de Ponte de Sor como "um dos principais polos europeus" de formação aeronáutica, afirmando Portugal como "destino estratégico" para projetos aeronáuticos de escala global.
A cerimónia que inaugura esta parceria vai decorrer a partir das 09:30, no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.