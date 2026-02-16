Rede social X sofre segundo "apagão" do dia em vários países incluindo Portugal

Após uma primeira falha pelas 13:30, que demorou uma hora a resolver, cerca de cinco horas depois os utilizadores da rede social voltaram a reportar problemas com o serviço ao site Downdetector, tanto na aplicação móvel como na versão web, conforme os relatos enviados.

O Downdetector apresenta hoje registo de usuários que indicam potenciais problemas com X nas principais cidades portuguesas.

A rede social tinha registado um primeiro `apagão` em Portugal pelas 13:38, havendo registo no Downdetector de mais de 700 notificações da falha.

O serviço demorou uma hora a ser restabelecido, mas pelas 18:23 registou-se novo pico de notificações, quase 430, segundo o Downdetector, cujos dados demonstram que a segunda falha terá sido mais curta, não havendo queixas de falha de serviço desde perto das 18:50.

O Downdetector é uma plataforma online que fornece informações em tempo real sobre o estado de diversos sites e serviços digitais, como redes sociais, bancos e operadoras de internet.

Gerido pela empresa Ookla, o serviço funciona através da recolha e análise de relatos de utilizadores de forma direta, nas redes sociais e por deteção de anomalias.

Ao aceder à rede social e tentar atualizar a página, o X apresentava uma mensagem a informar que "as publicações não estão a carregar no momento" e pedia aos utilizadores que tentassem novamente, embora tal não resultasse.

Até ao momento, a rede social X, anteriormente conhecida por Twitter, não se pronunciou sobre estes possíveis problemas técnicos com a sua plataforma.

Esta nova falha no serviço ocorreu exatamente um mês após o mesmo incidente numa queda anterior relatada em 16 de janeiro, na qual os servidores do X não respondiam, exibindo a mensagem de erro 522.

Segundo o DataReportal, que se baseia em números publicados em materiais publicitários da X, a rede contava com 1,74 milhões de utilizadores em Portugal no final de 2025.

A mesma fonte refere que o alcance potencial dos anúncios da X em Portugal diminuiu em 225 mil (-11,4%) entre o final de 2024 e o final de 2025.