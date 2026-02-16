Rede social X volta à normalidade após falha nos serviços a nível mundial

Os utilizadores da rede social comunicaram à página Downdetector problemas com o serviço tanto na aplicação móvel como na versão web, de acordo com os relatórios enviados ao `site` no momento da ocorrência.

A rede social X (anteriormente Twitter) sofreu hoje uma nova queda no seu serviço a nível global, o que impede os utilizadores de utilizar a plataforma normalmente, partilhar publicações ou enviar mensagens.

De acordo com o portal especializado Downdetector, a queda ocorreu a partir das 13:41 (hora de Lisboa) de hoje, quando foram relatados problemas tanto na aplicação como no `site` do X.

A queda está a afetar todos os utilizadores da plataforma a nível global, incluindo os utilizadores portugueses, que por volta das 14:11 tinham entrado 589 queixas. Em Espanha, foram registados 3.818 relatos, com erros como a impossibilidade de consultar as últimas publicações partilhadas na rede social, bem como enviar e receber mensagens.

Ao aceder ao `site`, aparece o logótipo de carregamento do X e, após uma espera maior do que o habitual, é exibida a notificação de erro "algo correu mal, não é culpa sua".

Esta nova falha no serviço ocorreu exatamente um mês após o mesmo incidente numa queda anterior relatada em 16 de janeiro, na qual os servidores do X não respondiam, exibindo a mensagem de erro 522.