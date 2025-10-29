Rede Truth Social terá mercado de apostas de eventos desportivos e políticos

"Estamos entusiasmados por nos tornarmos a primeira plataforma de redes sociais de capital aberto do mundo a oferecer aos utilizadores acesso a mercados de previsões", disse o presidente do Trump Media and Technology Group (TMTG), Devin Nunes, citado em comunicado.

A TMTG vai estabelecer uma parceria com uma empresa de criptomoedas, a Crypto.com, para desenvolver a plataforma de mercado de apostas, segundo Nunes.

O mercado de apostas da Truth Social será utilizado em campeonatos desportivos e em eventos políticos nos EUA e noutros países, sendo que os testes começarão em breve, segundo o comunicado.

Nunes disse ainda que o projeto é uma forma de democratizar a informação e aproveitar o conhecimento popular.