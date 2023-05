Reditus falha publicação dos resultados de 2021 mas espera divulgá-los este mês

"A Reditus -- Sociedade gestora de participações sociais, S.A. vem, por este meio, comunicar que, apesar dos esforços que desenvolveu, não logrou até à data de hoje, 22 de maio de 2023, aprovar e publicar os resultados individuais e consolidados, relativos ao exercício do ano de 2021", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em novembro de 2022, a empresa já tinha falhado a data para a apresentação dos resultados.

Face ao "progresso dos trabalhos, que se encontram em fase de conclusão", a Reditus espera publicar as suas contas de 2021 até ao final do mês.

Já os resultados do primeiro semestre de 2022 deverão ser publicados até 60 dias após a aprovação das contas de 2021.