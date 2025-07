Redução do IRS em 2025 aprovada na generalidade pelo Parlamento

Foto: António Antunes - RTP

Em troca, o Governo vai incluir nessa reforma uma proposta do Chega para o IRS, mas só a partir do próximo ano.



Ora, André Ventura anunciou que a bancada estaria disponível para votar favoravelmente a iniciativa do Executivo se este se comprometesse com "uma descida de 0,3 pontos (percentuais) do 2.º ao 5.º escalão", como a inscrita na iniciativa do seu partido.



Em resposta a esse desafio, Hugo Soares abriu a porta à inclusão de uma norma no OE e, mais tarde, o Chega desistiu de levar o seu projeto a votos.