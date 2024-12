Foto: Olivier Hoslet - EPA

Durante uma visita a empresas com projetos na área da energia, em Estarreja, Pedro Reis e a ministra do Ambiente garantiram que tem havido uma aceleração dos procedimentos, de forma a atrair o investimento nessa indústria.



O Governo espera que venha ainda a surgir um novo parceiro para a Galp, no projeto para refinaria em Setúbal.



Na semana passada, a Galp comunicou a desistência do projeto, por não ter garantias de "retorno adequado".