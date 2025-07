Reforço do investimento em defesa é oportunidade para indústria do calçado

"Existe uma longa tradição de Portugal no fornecimento das principais forças de segurança e militares europeias", assim sendo, "o expectável reforço da dotação orçamental dos países da NATO em matéria de defesa poderá ser uma oportunidade", afirmou Luís Onofre, presidente da Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS).

Em comunicado, a associação adianta que a indústria portuguesa de calçado está a preparar-se para o aumento do investimento da defesa, um dia depois de a Comissão Europeia ter proposto alocar 131 mil milhões de euros a investimento em defesa, segurança e espaço, um financiamento cinco vezes superior ao atual, no âmbito do novo orçamento da União Europeia (UE) a longo prazo (2028 a 2034).

"A indústria portuguesa de calçado está empenhada em duplicar as exportações de calçado técnico para 100 milhões de euros até final da década", refere, adiantando que "decisivo para esse contributo será o projeto mobilizador FAIST, que junta 45 parceiros e pretende desenvolver tecnologia de ponta capaz de dotar as empresas das melhores soluções técnicas para responder ao mercado".

Luís Onofre acredita que "as previsões de duplicação das exportações de calçado técnico para 100 milhões de euros até 2030 podem ser revistas em alta".

Citada no mesmo comunicado, Florbela Silva, coordenadora do projeto FAIST, afirma que "a reindustrialização e o uso de processos de elevada produtividade estão a permitir às empresas fabricar mais rápido e a preços competitivos, conseguindo entrar nas grandes cadeias de distribuição, nomeadamente nos segmentos mais técnicos".

Para a responsável do projeto mobilizador, o "FAIST está a reposicionar a indústria de calçado em Portugal no plano internacional".

A associação refere que a indústria tem vindo a investir na produção de calçado técnico de alto valor acrescentado fornecendo as principais forças de segurança a nível internacional.

"Temos o conhecimento, a capacidade instalada e estamos preparados para alagar a nossa oferta, mesmo no segmento militar", destacou Reinaldo Teixeira, presidente do Centro Tecnológico do Calçado, que também é mencionado na nota a que a Lusa teve acesso.

O investimento em defesa tem sido um dos temas em destaque nos últimos tempos, nomeadamente devido aos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, com a Comissão Europeia e a NATO a incentivarem a despesa nesta área e desenvolverem programas de financiamento.