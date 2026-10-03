Reforma da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas: Presidente do Tribunal de Contas admite recorrer ao Constitucional

Em entrevista ao programa Conversa Capital da Antena 1 e do Jornal de Negócios, a presidente do Tribunal de Contas, Filipa Urbano Calvão, entende que há fundamento para levar a reforma da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas ao Tribunal Constitucional, mas, se esse não for o entendimento do Presidente da República, a responsável pelo Tribunal de Contas admite ponderar não aplicar as normas que considera inconstitucionais e pedir a sua apreciação em sede de fiscalização concreta junto do Tribunal Constitucional.

Sobre o fim do visto prévio, a presidente do Tribunal de Contas lembra que a "cConsidera que aE acrescenta que, ainda assim, mesmo reforçando os sistemas de controlo interno, isso não dispensa o controlo externo: "".Ou seja, a presidente do Tribunal de Contas considera que a instituição "" no controlo da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e um acompanhamento mais intenso sobre o que é decidido a cada momento sob "".No, lembra, por outro lado, que o mais importante, muitas vezes, não é o valor, mas sim o tipo de investimentos com reporte para as gerações futuras que, no seu entender, não podem ficar fora da fiscalização prévia do Tribunal de Contas,Filipa Urbano Calvão defende que se se retira um controlo preventivo entãoe não apenas ao nível das recomendações. Ou seja, ose ela não estiver conforme a lei.Não faz sentido que haja uma parte dos, defende.Sobre a morosidade dos processos que tem sido apontada como justificação pelo Governo para alterar os procedimentos, Filipa Urbano Calvão lembra que, em média, a resposta é de mês e meio eSobre a proposta de Lei de Enquadramento Orçamental. que o Governo apresentou na Assembleia da República e o reforço das competências do Conselho de Finanças Públicas, Urbano Calvão diz noqueAdmite que umse tiver indicadores de resultados bem definidos.Sobre o próximo Orçamento do Estado, a presidente do Tribunal de Contas não se pronuncia, mas admite que uma proposta sem cavaleiros orçamentais e outros temas".Sobre a Conta Geral do Estado, mais uma vez chumbada pelo Tribunal de Contas, admite que, mas considera que a instituição tem de apontar os riscos que existem.Neste momento, e segundo a presidente do Tribunal de Contas, não é possível ter uma "" das contas do Estado. Opara o país.A entrevista à presidente do Tribunal de Contas nofoi conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Filomena Lança, do Jornal de Negócios.