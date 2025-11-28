Reforma do Estado que hoje empreendemos reduz 300 cargos dirigentes diz Gonçalo Matias

Na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, Gonçalo Matias apresentou reformas nos ministérios da Economia e da Coesão Territorial, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Ambiente e Energia.

"Há um objetivo também aqui de redução de dirigentes e posso avançar que a reforma que hoje empreendemos consegue atingir uma redução de 300 cargos dirigentes", afirmou o governante.

"O que significa aproximar a decisão de quem é objeto dessa decisão, eliminado cargos intermédios", acrescentou o governante.