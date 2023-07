Os reformados começam esta segunda-feira a receber o aumento intercalar de 3,57% nas pensões. As atualizações deverão variar entre os 10 e os 200 euros e chegam também aos pensionistas da Caixa Geral de Aposentações. Além dos aumentos, os pensionistas vão receber o subsídio de férias, com os valores da primeira metade do ano refletidos.