Reformados vão ter aumento intercalar das pensões de 3,57%

O aumento intercalado será pago a partir de julho e até ao final do ano. Com esta atualização, o Governo repõe a totalidade do aumento previsto na lei para este ano. O primeiro-ministro garante que nenhum pensionista será penalizado no cálculo da reforma a receber a partir de 2024.