Reformas antecipadas sem penalização em Conselho de Ministros

Antena 1 24 Ago, 2017, 07:54 | Economia

Deve ter uma carreira contributiva de 48 anos ou mais, ou, com 60 anos, contar pelo menos com 46 de descontos e ter começado a trabalhar aos 14 ou ainda mais cedo, como explica a jornalista da Antena 1 Susana Barros.



Apesar do atraso, o Governo continua a apontar para 1 de outubro a entrada em vigor do novo modelo destinado aos beneficiários do regime geral da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações.Ao que apurou a rádio pública junto de fonte do Governo, o diploma altera também as regras da totalização dos períodos contributivos. Esta passa agora a ser tida em conta no acesso à pensão de velhice antecipada no regime de flexibilização e no regime de antecipação, nas situações de desemprego involuntário de longa duração.Essa soma passa ainda a ser importante para determinar o corte ou a bonificação no cálculo da pensão e ainda no cômputo dos anos de carreira contributiva relevantes para aplicação das taxas de formação da pensão diferenciadas de acordo com esse período e o montante da remuneração de referência.