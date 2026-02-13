Reformas na Função Pública caem pela primeira vez desde 2018

"A análise das saídas nas administrações públicas para os anos completos de 2012 a 2025 indica que a tendência crescente de saídas por reforma/aposentação verificada de 2017 a 2024 foi interrompida no ano de 2025", lê-se na Síntese Estatística do Emprego Público.

Em 2025, foram registadas 17.231 saídas na Função Pública por motivo de reforma/aposentação, menos 1.440 saídas face às 18.671 registadas em 2024, ano em que o número de saídas registou o valor mais alto em pelo menos 12 anos.

O número de saídas da Função Pública por motivo de reforma tinha estado a subir consecutivamente desde 2018.

A maioria das reformas registadas na administração pública no ano passado ocorreu na administração central (12.893 saídas), seguindo-se a administração local (3.459 saídas) e as administrações regionais (879 saídas, no seu conjunto).

"A análise dos movimentos de entradas e saídas de trabalhadores ao longo da série revela que, desde 2015, o conjunto do setor das administrações públicas tem registado um saldo líquido positivo de postos de trabalho, visível nos fluxos trimestrais acumulados no final do ano", conclui ainda a DGAEP, notando que, no acumulado de 2025, se registou "um balanço positivo de 12.721 postos de trabalho (+5.538 face a 2024)".