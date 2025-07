Região de Coimbra avança em agosto com sistema intermunicipal de transportes

"O arranque do SIT Metropolitano representa um salto qualitativo gigante na mobilidade da nossa região e é o culminar de um trabalho árduo e de um investimento sem precedentes", afirmou o presidente da Região de Coimbra, Emílio Torrão, em comunicado enviado à agência Lusa.

O novo sistema de transportes entra em funcionamento no dia 01 de agosto com mais de 200 linhas, entre elas várias novas, como as ligações rápidas entre Penela e Coimbra, Figueira da Foz - Montemor-o-Velho e Coimbra, Mira - Cantanhede e Coimbra.

Segundo a comunidade, prevê também mais serviços entre Vila Nova de Poiares e Coimbra e melhorias significativas de serviços entre os municípios de baixa densidade e a cidade de Coimbra.

"Queremos oferecer aos nossos cidadãos um serviço de transporte público moderno, eficiente, acessível e conectado, reforçando o compromisso com a mobilidade e a melhoria da qualidade de vida", salientou Emílio Torrão.

Operado pela Busway Coimbra, o SIT Metropolitano chega com uma série de inovações e melhorias significativas, desde `Wi-Fi` gratuito, uma frota com cerca de 80% de autocarros novos, informações ao passageiro em tempo real, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e incentivos para jovens e adquirentes de passe mensal.

O presidente da Região de Coimbra considerou que as inovações existentes no novo sistema contribuem para "democratizar o acesso ao transporte e para incentivar a utilização dos transportes públicos", salientando que o SIT Metropolitano será um pilar fundamental para o desenvolvimento económico e social da região.

"Estamos a construir um futuro onde a mobilidade é pensada para todos, desde os jovens que agora têm passe gratuito, às pessoas com mobilidade reduzida que veem os seus direitos garantidos", sustentou Emílio Torrão.

A Região de Coimbra adiantou que, para continuar a utilizar os serviços da nova rede, os utilizadores precisam de atualizar o seu passe, o que pode ser feito a partir de 17 de julho em qualquer posto de venda SIT Metropolitano, disponível em todos os municípios da região.

Anunciou ainda que a intermodalidade será uma realidade, em breve, oferecendo à Região de Coimbra "a possibilidade de, com um único passe, viajar em todos os sistemas de transporte disponíveis no território (SIT Metropolitano, SMTUC, Metro Mondego e CP - Comboios de Portugal)".

"Face aos constrangimentos verificados em alguns operadores e por forma a não prejudicar o calendário de arranque do SIT Metropolitano, o MOVE-C começará a funcionar assim que os sistemas estejam em pleno funcionamento, com ainda mais descontos e vantagens para o utilizador final", explicou a comunidade.

A empresa Busway (que também opera na região de Aveiro) ganhou a concessão, pelo valor de 6,7 milhões de euros anuais por um período de cinco anos, com possibilidade de prorrogação até dois anos.

O concurso público internacional integrou uma rede com linhas de serviço público regionais, intermunicipais e municipais, com uma extensão total superior a seis milhões de quilómetros.

AMV // SSS