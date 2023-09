Região de Coimbra lança concurso de 75 milhões de euros para transportes

O procedimento concursal, publicado hoje em Diário da República, estabelece um valor base de 75 milhões de euros, que será executado durante cinco anos, sendo passível de renovação por mais dois anos.

Segundo o secretário executivo da Região de Coimbra, Jorge Brito, o concurso está dividido em três lotes, que foram definidos com base em critérios técnicos, como as redes existentes e os tipos de procura.

As empresas concorrentes poderão candidatar-se aos três lotes ou apenas a cada um dos lotes.

Em todos os lotes, é assegurado o serviço a Coimbra (principal destino das viagens intermunicipais), numa região com cerca de 430 mil habitantes.

No primeiro lote, para além de transporte entre alguns municípios da comunidade, é garantida ligação à região de Leiria.

No segundo lote, garante-se ligação à Comunidade de Viseu Dão Lafões e, no terceiro, à zona da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e ao município de Santa Comba Dão, no distrito de Viseu.

Segundo as peças do processo, deverá ser assegurada uma oferta anual de 6,5 milhões de quilómetros percorridos, mais de metade para dar resposta à rede intermunicipal, 0,98 milhões de quilómetros dedicados à rede inter-regional e o restante para serviços municipais de transporte rodoviário.

De acordo com informação do processo, são gerados 234 mil movimentos diários entre casa e trabalho/escola na região de Coimbra, com 28% dos residentes a saírem do seu município para outro dentro do território da CIM, para trabalhar ou estudar.

Jorge Brito realçou que, caso não haja litigância associada ao procedimento concursal, a CIM da Região de Coimbra espera consignar o transporte rodoviário até ao final do presente ano.

Integram a CIM Região de Coimbra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra, e Mealhada e Mortágua, dos distritos de Aveiro e de Viseu, respetivamente.