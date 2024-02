Região de Coimbra recebeu mais do que uma proposta para concurso de transportes

"Recebemos mais do que uma proposta e não tivemos nenhum lote vazio", disse à agência Lusa o secretário-executivo da CIM da Região de Coimbra, Jorge Brito.

O concurso internacional, que terminou na terça-feira, engloba os 19 municípios do território e tem um prazo de concessão do transporte rodoviário de cinco anos, com a possibilidade de prolongamento por mais dois anos.

Jorge Brito escusou-se a dar mais informações sobre o processo, esclarecendo que agora as propostas serão analisadas e avaliadas para se avançar depois com uma proposta de adjudicação dos lotes a concurso.

Em 2021, a CIM da Região de Coimbra já tinha lançado um concurso público internacional para a concessão dos transportes rodoviários, mas a única proposta ficou acima do valor base definido na altura.

Desde então, houve uma revisão dos pressupostos do concurso e uma redução da rede em cerca de um milhão de quilómetros percorridos anualmente (passou de 7,5 milhões de quilómetros para 6,5 milhões) e dividiu-se o procedimento em três lotes para permitir a participação de empresas mais pequenas no concurso.

A entrada em funcionamento do sistema de transporte flexível a pedido permitiu também otimizar a rede que foi a concurso.

Em todos os lotes, é assegurado o serviço a Coimbra (principal destino das viagens intermunicipais), numa região com cerca de 430 mil habitantes.

No primeiro lote, para além de transporte entre alguns municípios da comunidade, é garantida ligação à região de Leiria.

No segundo lote, garante-se ligação à Comunidade de Viseu Dão Lafões e, no terceiro, à zona da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e ao município de Santa Comba Dão, no distrito de Viseu.

Segundo as peças do processo consultadas pela Lusa, deverá ser assegurada uma oferta anual de 6,5 milhões de quilómetros percorridos, mais de metade para dar resposta à rede intermunicipal, 0,98 milhões de quilómetros dedicados à rede inter-regional e o restante para serviços municipais de transporte rodoviário.

De acordo com informação do processo, são gerados 234 mil movimentos diários entre casa e trabalho/escola na região de Coimbra, com 28% dos residentes a saírem do seu município para outro dentro do território da CIM, para trabalhar ou estudar.

A operação futura desta rede de transportes rodoviários estará integrada no bilhete intermodal que irá servir toda a região (um bilhete único que permite usar esta rede, mas também o Metro Mondego e os transportes urbanos de Coimbra).

Aquando do lançamento do concurso público, Jorge Brito esperava consignar o transporte rodoviário até ao final de 2023, mas a necessidade de prolongamento do procedimento atirou o fim do concurso para o ano de 2024.

Integram a CIM Região de Coimbra os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra, e Mealhada e Mortágua, dos distritos de Aveiro e de Viseu, respetivamente.