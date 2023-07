Regresso da TotalEnergies a Moçambique sobe preços para 8,8% no final do ano - Consultora

"Antevemos que a TotalEnergies vá recomeçar a construção do Parque Afungi LNG em Cabo Delgado no segundo trimestre deste ano, o que vai aumentar significativamente as importações, o que, por seu turno, vai colocar pressão nas reservas em moeda estrangeira, levando o Banco de Moçambique a abandonar a atual indexação `de facto` no último trimestre do ano", escrevem os analistas num comentário à inflação de junho.

Na nota, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, a Oxford Economics escreve que "a consequente depreciação da taxa de câmbio do metical vai aumentar os preços dos bens importados, como os produtos alimentares, e levar a inflação para 8,8% no quarto trimestre".

O comentário dos analistas surge poucos dias depois da divulgação do aumento dos preços em junho, que subiram apenas 1,4 pontos percentuais, para o nível mais baixo desde março de 2022.

"Apesar de a inflação ter caído para menos de 7% face ao período homólogo pela primeira vez desde outubro de 2021, antevemos que a taxa já começar a subir gradualmente no último trimestre do ano devido às importações necessárias ao recomeço do projeto da TotalEnergies e à depreciação do metical", concluem os analistas.

A inflação a um ano em Moçambique reduziu-se para 6,81% em junho, de acordo com dados divulgados na terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o valor mais baixo em 14 meses.

"A redução da inflação em junho é explicada pela queda do preço dos cereais no mercado internacional e a maior oferta interna de frutas e vegetais", lê-se no relatório sobre o Índice de Preço no Consumidor do INE, relativo a junho de 2023, consultado pela Lusa.

Em maio passado, a taxa de inflação a um ano em Moçambique tinha atingido os 8,23%, que segundo o INE foi então o valor mais baixo (crescimento mensal) em 13 meses.

Na comparação face ao mês anterior, de maio, a taxa de variação mensal da inflação em Moçambique caiu 0,58%, mas o acumulado desde o início do ano aponta para uma subida de 2,57%, segundo o histórico do INE.