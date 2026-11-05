Economia
Regresso de comboios a Alcântara-Terra nos fins de semana traz um por hora em cada sentido
No regresso da ligação aos fins de semana e feriados entre Alcântara-Terra e Castanheira do Ribatejo, na região de Lisboa, está previsto um comboio por hora em cada sentido. Os horários devem entrar em vigor no dia 13 de dezembro, sem serviço no final da noite - a última partida será às 21h39.
Ao fim de 11 anos, os comboios aos fins de semana e feriados entre Alcântara-Terra, em Lisboa, e Castanheira do Ribatejo, em Vila Franca de Xira, vão voltar com uma ligação por hora em cada sentido a partir do dia 13 de dezembro, apurou a RTP Antena 1.
A primeira ligação acontece às 6h26, com partida de Alcântara-Terra, de onde vai sair um comboio por hora até às 20h26, segundo um documento interno de horários consultado pela rádio pública, com data de 4 de novembro. No sentido inverso, a cadência é igual, com o primeiro comboio a sair de Castanheira do Ribatejo às 7h39 e o último às 21h39. De fora fica qualquer oferta no final das noites de sábado para domingo e domingo para segunda-feira.
No mesmo documento, que prevê as alterações a partir de 13 de dezembro, é apontado o mesmo tempo total de viagem (53 minutos no sentido Alcântara-Terra / Castanheira do Ribatejo e 56 minutos no sentido inverso) e que os comboios param em todas as estações servidas de segunda a sexta-feira, dias da semana em que este serviço tem duas ligações por hora - baixando para uma a partir das 21 / 22 horas.
O modelo de comboios da CP - Comboios de Portugal nesta ligação mantém-se também: são as automotoras da série 3500, com dois andares.
A RTP Antena 1 questionou a CP, na manhã desta quinta-feira, sobre as introduções previstas, se admitia ajustá-las consoante a procura e se a data seria mesmo 13 de dezembro, visto que há trabalhadores que lamentam a mudança de escalas em cima das épocas festivas. Não foram enviadas respostas até à publicação deste artigo.
No entanto, os novos horários de fim de semana neste trajeto já surgem no website da CP quando se tentam comprar bilhetes, conforme pode ser comprovado nos casos Alcântara-Terra / Castanheira do Ribatejo e Castanheira do Ribatejo / Alcântara-Terra.
Ministério reconhecia "níveis elevados de procura"
O regresso dos comboios a Alcântara-Terra, estação da zona ocidental de Lisboa que encerrava nos fins de semana, já era uma reivindicação antiga. "Há pessoas que têm de fazer três ligações para chegarem junto a Alcântara-Terra", lamentava Rui Martins, da associação Vizinhos em Lisboa.
Em declarações ao programa Portugal em Direto, da RTP Antena 1, em dezembro do ano passado, Rui Martins defendia precisamente uma ligação de hora a hora. "Seria razoável" e "sem grandes custos", apontava, sugerindo um ajuste da oferta de acordo com o número de passageiros. A retoma nos fins de semana também beneficia Marvila, que não tem comboio nestes dias e passa a ter.
O Ministério das Infraestruturas e da Habitação já tinha anunciado em setembro que este serviço regressaria nos fins de semana a partir do dia 13 de dezembro, em resposta escrita a perguntas do grupo parlamentar do partido Livre.
Reconhecendo "níveis elevados de procura aos sábados, entre as 8h00 e as 18h00, no sentido descendente (Norte-Lisboa), bem como aos domingos durante o período da tarde, no sentido ascendente (Lisboa-Norte)", foi decidido que a CP ia proceder "ao reforço da oferta ferroviária no serviço Castanheira do Ribatejo-Alcântara-Terra aos fins-de-semana e feriados, medida que será concretizada com a entrada em vigor do horário de 2027, prevista para o dia 13 de Dezembro de 2026”, referia o gabinete de Miguel Pinto Luz.
Foi em 2015 que, numa reestruturação da oferta, a CP optou por servir a estação de Alcântara-Terra apenas nos dias úteis. Em paralelo, os passageiros da Linha da Azambuja deixaram de ter acesso direto nos sábados e domingos às estações mais centrais de Lisboa - apenas se manteve a ligação Azambuja / Lisboa Santa Apolónia - e dificultando o acesso à Linha de Cascais através de Alcântara-Mar, onde era possível chegar a pé vindo de Alcântara-Terra.
Antes de junho de 2015, existiam nesses dias dois comboios por hora entre Azambuja e Alcântara-Terra, situação que mudou com a reestruturação: a ligação direta foi encurtada da Azambuja para Castanheira do Ribatejo e retirada dos fins de semana, passando a haver um comboio por hora na Linha da Azambuja (até Santa Apolónia) nos sábados e domingos.