Regresso de comboios a Alcântara-Terra nos fins de semana traz um por hora em cada sentido

Ao fim de 11 anos, os comboios aos fins de semana e feriados entre Alcântara-Terra, em Lisboa, e Castanheira do Ribatejo, em Vila Franca de Xira, vão voltar com uma ligação por hora em cada sentido a partir do dia 13 de dezembro, apurou a RTP Antena 1.





A primeira ligação acontece às 6h26, com partida de Alcântara-Terra, de onde vai sair um comboio por hora até às 20h26, segundo um documento interno de horários consultado pela rádio pública, com data de 4 de novembro. No sentido inverso, a cadência é igual, com o primeiro comboio a sair de Castanheira do Ribatejo às 7h39 e o último às 21h39. De fora fica qualquer oferta no final das noites de sábado para domingo e domingo para segunda-feira.





No mesmo documento, que prevê as alterações a partir de 13 de dezembro, é apontado o mesmo tempo total de viagem (53 minutos no sentido Alcântara-Terra / Castanheira do Ribatejo e 56 minutos no sentido inverso) e que os comboios param em todas as estações servidas de segunda a sexta-feira, dias da semana em que este serviço tem duas ligações por hora - baixando para uma a partir das 21 / 22 horas.





O modelo de comboios da CP - Comboios de Portugal nesta ligação mantém-se também: são as automotoras da série 3500, com dois andares.





A RTP Antena 1 questionou a CP, na manhã desta quinta-feira, sobre as introduções previstas, se admitia ajustá-las consoante a procura e se a data seria mesmo 13 de dezembro, visto que há trabalhadores que lamentam a mudança de escalas em cima das épocas festivas. Não foram enviadas respostas até à publicação deste artigo.





Ministério reconhecia "níveis elevados de procura"



O regresso dos comboios a Alcântara-Terra, estação da zona ocidental de Lisboa que encerrava nos fins de semana, já era uma reivindicação antiga. "Há pessoas que têm de fazer três ligações para chegarem junto a Alcântara-Terra", lamentava Rui Martins, da associação Vizinhos em Lisboa.





Portugal em Direto, da RTP Antena 1, em dezembro do ano passado, Rui Martins defendia precisamente uma ligação de hora a hora. "Seria razoável" e "sem grandes custos", apontava, sugerindo um ajuste da oferta de acordo com o número de passageiros. A retoma nos fins de semana também beneficia Marvila, que não tem comboio nestes dias e passa a ter. Em declarações ao programa, da RTP Antena 1, em dezembro do ano passado,"Seria razoável" e "sem grandes custos", apontava, sugerindo um ajuste da oferta de acordo com o número de passageiros. A retoma nos fins de semana também beneficia Marvila, que não tem comboio nestes dias e passa a ter.





O Ministério das Infraestruturas e da Habitação já tinha anunciado em setembro que este serviço regressaria nos fins de semana a partir do dia 13 de dezembro, em resposta escrita a perguntas do grupo parlamentar do partido Livre.





Reconhecendo "níveis elevados de procura aos sábados, entre as 8h00 e as 18h00, no sentido descendente (Norte-Lisboa), bem como aos domingos durante o período da tarde, no sentido ascendente (Lisboa-Norte)", foi decidido que a CP ia proceder "ao reforço da oferta ferroviária no serviço Castanheira do Ribatejo-Alcântara-Terra aos fins-de-semana e feriados, medida que será concretizada com a entrada em vigor do horário de 2027, prevista para o dia 13 de Dezembro de 2026”, referia o gabinete de Miguel Pinto Luz.





Foi em 2015 que, numa reestruturação da oferta, a CP optou por servir a estação de Alcântara-Terra apenas nos dias úteis. Em paralelo, os passageiros da Linha da Azambuja deixaram de ter acesso direto nos sábados e domingos às estações mais centrais de Lisboa - apenas se manteve a ligação Azambuja / Lisboa Santa Apolónia - e dificultando o acesso à Linha de Cascais através de Alcântara-Mar, onde era possível chegar a pé vindo de Alcântara-Terra.



