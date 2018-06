"Rei dos parafusos" só volta a operar nos EUA quando Trump sair

RTP03 Jun, 2018, 14:39 / atualizado em 03 Jun, 2018, 14:49 | Economia

Segundo citação do Bild am Sonntag , o dono e senhor do vasto império dos parafusos, Reinhold Würth, agora com 83 anos, respondeu a uma pergunta sobre a última vez em que interviera numa decisão da sua empresa: "Quando tratei de que neste momento não voltemos a investir nos EUA. Nós fazemos lá 1.800 milhões de euros, 14 por cento da nossa facturação anual, e no entanto não quero aumentar a nossa presença na América".





Os zigue-zagues de Trump sobre as barreiras alfandegárias relativas ao aço e alumínio, as excepções anunciadas para a União Europeia, o México e o Canadá, e depois finalmente revogadas, toda essa volubilidade do presidente dos EUA levou o dono da multinacional alemã sedeada em Künzelsau a considerar que existe uma "situação política insegura" e a concluir: "Esperamos para ver se o presidente Trump será reeleito. A Würth voltará quando ele for embora".