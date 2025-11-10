Reis de Espanha iniciam visita de Estado à China marcada por intercâmbio empresarial

O casal real espanhol viajou para a China acompanhado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, e da Economia, Carlos Cuerpo, e a visita oficial culmina a celebração do 20.º aniversário do estabelecimento da Associação Estratégica Integral entre Espanha e China.

O início da visita de Estado pela cidade de Chengdu assinala o caráter marcadamente económico da deslocação. Chengdu, cidade de 20 milhões de habitantes, onde se encontra um dos cinco consulados espanhóis na China, acolhe esta terça-feira um dos dois fóruns empresariais previstos no país asiático nos três dias da deslocação oficial, cuja agenda é marcada por reuniões com empresas chinesas para atrair investimentos para Espanha.

Existem atualmente cerca de 600 empresas espanholas implantadas na China, a maioria pequenas empresas apostadas nas exportações, em diversos setores (energia, serviços financeiros, consultoria, têxtil, automóvel, eletrónica), embora várias grandes empresas - como a Gestamp, Indra, Mondragón, Grupo Antolín, Alsa ou Telefónica - também estejam presentes.

Filipe VI e Letizia serão recebidos oficialmente esta quarta-feira em Pequim pelo Presidente chinês, Xi Jinping e a esposa. No mesmo dia, o rei espanhol manterá encontros com o primeiro-ministro, Li Qiang, e com o presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji, antes de um jantar de gala no Grande Palácio do Povo.

A agenda de quinta-feira, dia 13, volta a ser marcada pelo intercâmbio empresarial sino-espanhol, com a reunião do Conselho Consultivo Empresarial Espanha-China em Pequim, à qual assistirá Felipe VI, que também visita nesse dia a fábrica da multinacional espanhola de componentes para veículos Gestamp, nos arredores da capital chinesa.