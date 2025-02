Relação de Lisboa considera prescrita contraordenação aplicada ao `cartel da banca`

(em atualização)





Numa nota à imprensa, o Tribunal da Relação de Lisboa refere que a sua Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão "decidiu, por maioria, por acórdão hoje proferido, declarar prescrito o procedimento contraordenacional pendente contra as sociedades arguidas relativamente à prática da referida contraordenação e determinou o oportuno arquivamento dos autos".

Em setembro, 11 bancos foram condenados a pagar 225 milhões de euros por terem trocado informação considerada sensível sobre concessão de crédito, nomeadamente os spreads cobrados por cada banco. Estas práticas ocorreram entre 2002 e 2013.





Entretanto, os bancos recorreram para o Tribunal da Relação com o argumento de que o caso estava prescrito e ganharam.



Com esta decisão, ficam anuladas as coimas aos bancos. Há ainda possibilidade de recurso.